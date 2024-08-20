Экс-форвард финской Хонки должен присоединиться к Вересу в ближайшие дни

Левый вингер Эдмунд Арко-Мэнса близок к переходу в команду Шандрука. Ожидается, что он появится в расположении коллектива на этой неделе, чтобы осуществить все документальные нюансы.

Ганский нападающий покинул родину в начале 2020 года, подписав контракт с "Хонкой". В составе финского клуба футболист отыграл 112 матчей и оформил 14 результативных действий.

В феврале он перешел в "Динамо" (Батуми) на правах свободного агента. Весной вингер появился в конце чемпионата Грузии в четырех поединках и провел на поле 54 минуты.