ЛНЗ интересуется грузином. Он может стать 11-м легионером команды

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Фото з відкритих джерел
23-летний полузащитник "Иберии 1999" Шота Ноникашвили может присоединиться к "фиалкам". Он дебютировал в клубе в 2020-м и с тех пор отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий).
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Футболист провел почти полных 4 поединка во втором и третьем раунде квалификации Лиги конференций против албанского "Партизани" (2:0, 0:0) и "Башакшехира" (0:1, 0:2), отличившись одним точным ударом. Всего на его счету 8 встреч в этом евротурнире.
Также Шота с 2018 по 2023 год получал вызов в юношеские и молодежную сборные своей страны U-17, U-18, U-19 и U-21.
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Источник:Інсайди від Пасічника 2.0
Опубликовал: Александр Симченко
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