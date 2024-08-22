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ЛНЗ интересуется грузином. Он может стать 11-м легионером команды

Трансферы
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Черкасский коллектив продолжает селекцию за пределами Украины

ЛНЗ интересуется грузином. Он может стать 11-м легионером команды

Фото з відкритих джерел

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23-летний полузащитник "Иберии 1999" Шота Ноникашвили может присоединиться к "фиалкам". Он дебютировал в клубе в 2020-м и с тех пор отыграл 117 поединков во всех турнирах (30 результативных действий).

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Футболист провел почти полных 4 поединка во втором и третьем раунде квалификации Лиги конференций против албанского "Партизани" (2:0, 0:0) и "Башакшехира" (0:1, 0:2), отличившись одним точным ударом. Всего на его счету 8 встреч в этом евротурнире.

Также Шота с 2018 по 2023 год получал вызов в юношеские и молодежную сборные своей страны U-17, U-18, U-19 и U-21.

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ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
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Опубликовал: Александр Симченко
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