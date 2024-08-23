Нонго – самый дорогой трансфер в истории Вереса
Камерунский полузащитник пополнил состав ровенской команды
Фото - Фейсбук футболіста
По данным Transfermarkt, украинский клуб заплатил за переход Самуэля Бакии 100 тысяч евро. Это рекордное соглашение для "красно-черных".
В начале года "Верес" заплатил "Заре" 50 тысяч за переход защитника Максима Смеяна и этот трансфер претендовал на статус самого дорогого для ровенского коллектива.
Нонго прошлый сезон провел в хорватском "Белупо" (1 гол, 17 матчей). Он был на контракте с "Аданой Демирспор" два года, но только трижды появился на поле в составе "молний".
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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