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Нонго – самый дорогой трансфер в истории Вереса

Трансферы
Обновлено

Камерунский полузащитник пополнил состав ровенской команды

Нонго – самый дорогой трансфер в истории Вереса

Фото - Фейсбук футболіста

Новина українською

По данным Transfermarkt, украинский клуб заплатил за переход Самуэля Бакии 100 тысяч евро. Это рекордное соглашение для "красно-черных".

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В начале года "Верес" заплатил "Заре" 50 тысяч за переход защитника Максима Смеяна и этот трансфер претендовал на статус самого дорогого для ровенского коллектива.

Нонго прошлый сезон провел в хорватском "Белупо" (1 гол, 17 матчей). Он был на контракте с "Аданой Демирспор" два года, но только трижды появился на поле в составе "молний".

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Александр Симченко
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