Трансфер форварда в Полесье сорвался. На решение футболиста повлияла война
Польского бомбардира в Житомире не будет
Фото - PressFocus
24-летний нападающий "Арки" (Гдыня) Кароль Чубак не присоединится к "волкам". Игрок отказался переходить в украинскую команду из-за войны.
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Клуб Буткевича предлагал за сделку 1 млн евро с учетом бонусов. Это мог быть трансферный рекорд для польского коллектива.
Кароль подписал контракт с "Аркой" в августе 2021 года. На его счету 52 гола и 6 ассистов в 115 поединках. Отметим, что весь этот промежуток времени команда из Гдыни выступала во втором дивизионе, а не в Экстраклясе.
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Источник:Interia Sport
Опубликовал: Александр Симченко
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