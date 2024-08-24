Трансфер форварда в Полесье сорвался. На решение футболиста повлияла война

24-летний нападающий "Арки" (Гдыня) Кароль Чубак не присоединится к "волкам". Игрок отказался переходить в украинскую команду из-за войны.

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Клуб Буткевича предлагал за сделку 1 млн евро с учетом бонусов. Это мог быть трансферный рекорд для польского коллектива.

Кароль подписал контракт с "Аркой" в ​​августе 2021 года. На его счету 52 гола и 6 ассистов в 115 поединках. Отметим, что весь этот промежуток времени команда из Гдыни выступала во втором дивизионе, а не в Экстраклясе.