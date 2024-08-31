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Ворскла заработает на продаже Сефери около 1,5 млн. евро

Трансферы
Обновлено

Прибыльная сделка для полтавчан

Ворскла заработает на продаже Сефери около 1,5 млн. евро

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Как и ожидалось, Таулянт Сефери не задержался в украинской команде после возвращения из аренды. "Бодрумспор", в прошлом сезоне выигравший плей-офф Первой лиги Турции и вышедший в элиту, оказался наиболее заинтересованным в трансфере.

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"Ворскла" получит за переход около 1,5 млн евро. Отметим, что прошлым летом полтавчане заработали 250 тысяч благодаря его аренде в "Бани Яс" (ОАЭ).

На Ближнем Востоке Таулянт оформил 17 результативных действий в 28 поединках. 2 года назад украинский клуб заплатил за него 500 тысяч "Тиране".

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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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