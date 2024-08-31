Ворскла заработает на продаже Сефери около 1,5 млн. евро
Прибыльная сделка для полтавчан
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Как и ожидалось, Таулянт Сефери не задержался в украинской команде после возвращения из аренды. "Бодрумспор", в прошлом сезоне выигравший плей-офф Первой лиги Турции и вышедший в элиту, оказался наиболее заинтересованным в трансфере.
Читайте такжеДнепр-1 предложил 1 млн долларов за форварда Ворсклы
"Ворскла" получит за переход около 1,5 млн евро. Отметим, что прошлым летом полтавчане заработали 250 тысяч благодаря его аренде в "Бани Яс" (ОАЭ).
На Ближнем Востоке Таулянт оформил 17 результативных действий в 28 поединках. 2 года назад украинский клуб заплатил за него 500 тысяч "Тиране".
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Яркий уик-энд: Кривбасс – Шахтер, МЮ – Ливерпуль. Расписание футбола на 26 августа – 1 сентября
- УПЛ. Рух - Ингулец 5:0. Расклеились без Кобина
- Немало интересных противостояний. Состоялась жеребьевка основного этапа ЛЕ 2024/25
- Рух крушит Ингулец, Оболонь в крутом пике. Турнирная таблица и лучшие бомбардиры УПЛ сезона 2024/25
- Защитник Динамо станет отцом. Дочь Игоря Суркиса объявила о беременности. ФОТО
- Днепр-1 начал выплачивать долги, - СМИ
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн