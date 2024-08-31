Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед

Фернандо Маседо в ближайшее время может присоединиться к "морякам". 20-летний форвард покинул "Шеффилд Юнайтед" и поэтому переход не потребует компенсации.

Бразилец выступал в составе команды U-21 и в прошлом сезоне забил 10 голов. До официального дебюта в первом коллективе дело так и не дошло. Что касается контрольных поединков, то еще в июле 2023 года он сыграл 11 минут в спарринге против "Жироны" (0:2).

В августе "черно-синие" арендовали пятерых игроков и подписали двух свободных агентов.