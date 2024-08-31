Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед
Одесситы интересуются еще одним легионером
Фото - Інстаграм
Фернандо Маседо в ближайшее время может присоединиться к "морякам". 20-летний форвард покинул "Шеффилд Юнайтед" и поэтому переход не потребует компенсации.
Бразилец выступал в составе команды U-21 и в прошлом сезоне забил 10 голов. До официального дебюта в первом коллективе дело так и не дошло. Что касается контрольных поединков, то еще в июле 2023 года он сыграл 11 минут в спарринге против "Жироны" (0:2).
В августе "черно-синие" арендовали пятерых игроков и подписали двух свободных агентов.
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Источник:BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
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