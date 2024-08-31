  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед
В тренде

Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед

Трансферы
Обновлено

Одесситы интересуются еще одним легионером

Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед

Фото - Інстаграм

Новина українською

Фернандо Маседо в ближайшее время может присоединиться к "морякам". 20-летний форвард покинул "Шеффилд Юнайтед" и поэтому переход не потребует компенсации.

Читайте также18-летний хавбек Шахтера Цуканов близок к переходу в Черноморец – источник

Бразилец выступал в составе команды U-21 и в прошлом сезоне забил 10 голов. До официального дебюта в первом коллективе дело так и не дошло. Что касается контрольных поединков, то еще в июле 2023 года он сыграл 11 минут в спарринге против "Жироны" (0:2).

В августе "черно-синие" арендовали пятерых игроков и подписали двух свободных агентов.

По теме
yellow-arrow
У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо
yellow-arrow
Ворскла заработает на продаже Сефери около 1,5 млн. евро
yellow-arrow
Трансфер форварда в Полесье сорвался. На решение футболиста повлияла война
Черноморец (Одесса) Игорь Бурбас
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
BurBuzz
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости