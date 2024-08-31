  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо
В тренде

У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо

Трансферы
Обновлено

Пока кипер не получил предложения

У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо

fcdynamo.com

Новина українською

Эксперт "УПЛ ТБ" мог продолжить карьеру в "Черноморце", "Вересе", или молдавском "Шерифе" под руководством Гуры. Ни один вариант не удовлетворил вратаря в финансовом плане.

Читайте такжеБойко: Хочется, чтобы люди переходили на украинский язык осознанно, а не потому что это модно

Бойко хотел бы завершить карьеру в "Динамо". Денис даже готов стать дублером и помогать молодым футболистам. Но в столичном клубе пока не стремятся возвращать экс-кипера.

36-летний вратарь провел в составе киевлян 13 матчей в период с сезона 2010/11 по 2012/13, а затем играл в команде с 2018 по 2023 год.

По теме
yellow-arrow
Черноморец может подписать экс-нападающего Шеффилд Юнайтед
yellow-arrow
Ворскла заработает на продаже Сефери около 1,5 млн. евро
yellow-arrow
Трансфер форварда в Полесье сорвался. На решение футболиста повлияла война
Денис Бойко Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости