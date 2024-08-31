У Бойко были варианты в Украине и Молдове, но Денис хотел бы завершить карьеру в Динамо
Пока кипер не получил предложения
fcdynamo.com
Эксперт "УПЛ ТБ" мог продолжить карьеру в "Черноморце", "Вересе", или молдавском "Шерифе" под руководством Гуры. Ни один вариант не удовлетворил вратаря в финансовом плане.
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Бойко хотел бы завершить карьеру в "Динамо". Денис даже готов стать дублером и помогать молодым футболистам. Но в столичном клубе пока не стремятся возвращать экс-кипера.
36-летний вратарь провел в составе киевлян 13 матчей в период с сезона 2010/11 по 2012/13, а затем играл в команде с 2018 по 2023 год.
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Источник:Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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