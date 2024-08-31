Динамо отправило Лонвейка в аренду

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк перешел в датский "Виборг" на правах годичной аренды. У скандинавов есть право выкупа игрока после завершения сделки.

Отметим, что Лонвейк в свое время перебрался в "Динамо" именно из "Виборга". Имея контракт с украинским клубом, футболист играл в арендах за "Андерлехт" и "Фортуну".

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В этом сезоне Джастин провел за "Динамо" 6 поединков. Всего игрок имеет в активе за киевский клуб 24 матча и 1 гол.