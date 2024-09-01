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Еще одна продажа. Защитник Ворсклы присоединился к команде из третьего дивизиона Франции

Трансферы
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Футболист старался найти варианты за пределами Украины

Еще одна продажа. Защитник Ворсклы присоединился к команде из третьего дивизиона Франции

Фото - Валансьєнн

Новина українською

25-летний Самбу Сиссоко вернулся на родину. Полтавский коллектив заработает на его трансфере в "Валансьенн" около 100 тысяч евро. В прошлом сезоне клуб выступал в Лиге 2, но финишировал последним и вылетел в Насьональ.

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Самбу пополнил состав украинской команды в феврале и отыграл 14 матчей. До этого он полтора года представлял бельгийский "Серен Юнайтед".

Ранее Самбу пытался пробиться в основу "Реймса", но за 3,5 года в коллективе появился лишь в 14 поединках Лиги 1 и Кубка Франции. Профессиональную карьеру начинал в "Туре" во втором дивизионе.

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Ворскла (Полтава) Валансьен
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Источник:
Валансьєнн
Опубликовал: Александр Симченко
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