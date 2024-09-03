Турецкий клуб контактировал с Коваленко, – источник

Виктор Коваленко официально покинул "Аталанту" и находится в поисках новой команды.

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Сейчас наиболее активным претендентом на украинца оказался "Коньяспор". "Орлы Анатолии" заинтересованы в переходе, потому что у украинца есть значительный международный опыт и он находится в статусе свободного агента. Сообщается, что "бело-зеленые" уже обсуждали с футболистом перспективы сотрудничества.

В прошлом сезоне экс-игрок "Шахтера" провел в составе "Эмполи" 17 поединков на правах аренды и отметился тремя результативными действиями. "Коньяспор" после 4-х туров турецкой Суперлиги занимает 9-е место (4 балла).