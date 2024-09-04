Кравец заявил, что Динамо рассматривало трансфер футболиста Полесья
Киевляне решили не рисковать
Скриншот: SportArena на YouTube
Функционер столичного гранда Артем Кравец сообщил, что Бени Макуана мог оказаться в составе "Динамо".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Он отметил, что препятствием трансферу стала высокая травматичность игрока, ведь он вылетает на большие промежутки времени. Кравец добавил, что по состоянию на сегодняшний день ни один легионер "Полесье" или "Кривбасса" не соответствует уровню "бело-синих".
Прошлым летом "волки" приобрели конголезского форварда "Монпелье" за 250 тысяч евро. В сезоне 2023/24 нападающий провел 20 матчей и оформил 7 результативных действий. На старте нового чемпионата Бени уже появлялся в четырех поединках.
Популярное сейчас
- Осимхен после перехода в Галатасарай заключил с Наполи довольно необычную сделку
- Президент Барселоны прокомментировал решение клуба не продолжать сотрудничество с Феликсом и Канселу
- Реал предлагал Лунину новый контракт на 3 года
- Динамо отправило Лонвейка в аренду
- Итальянский агент - о Довбике в Роме: Вы можете ошибиться с женой, но вы не можете ошибиться с нападающим
- Россияне нанесли авиаудар по университету в Сумах