Кравец заявил, что Динамо рассматривало трансфер футболиста Полесья

Функционер столичного гранда Артем Кравец сообщил, что Бени Макуана мог оказаться в составе "Динамо".

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Он отметил, что препятствием трансферу стала высокая травматичность игрока, ведь он вылетает на большие промежутки времени. Кравец добавил, что по состоянию на сегодняшний день ни один легионер "Полесье" или "Кривбасса" не соответствует уровню "бело-синих".

Прошлым летом "волки" приобрели конголезского форварда "Монпелье" за 250 тысяч евро. В сезоне 2023/24 нападающий провел 20 матчей и оформил 7 результативных действий. На старте нового чемпионата Бени уже появлялся в четырех поединках.