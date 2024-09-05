Крапивцов не перешел в Саутгемптон из-за недостаточного количества баллов

"Саутгемптон" проявлял конкретный интерес к футболисту, но был вынужден отказаться от трансфера 19-летнего кипера. Помешал бюрократический нюанс.

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Крапивцов не набрал необходимое количество баллов согласно принятой в Англии системе для легионеров, утверждает "ТаТоТаке".

Отмечается, что последний слот в клубе решили оставить на зимнее трансферное окно. Впрочем, Владиславом все еще интересуются два английских коллектива. Напомним, что "Челси" также хотел подписать кипера, предложив место в команде U-23. Сообщалось, что украинец настроен на переезд в Лондон.

