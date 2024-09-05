Крапивцов не перешел в Саутгемптон из-за недостаточного количества баллов
Владислава не оценили на 10 из 10
Фото: Instagram
"Саутгемптон" проявлял конкретный интерес к футболисту, но был вынужден отказаться от трансфера 19-летнего кипера. Помешал бюрократический нюанс.
Крапивцов не набрал необходимое количество баллов согласно принятой в Англии системе для легионеров, утверждает "ТаТоТаке".
Отмечается, что последний слот в клубе решили оставить на зимнее трансферное окно. Впрочем, Владиславом все еще интересуются два английских коллектива. Напомним, что "Челси" также хотел подписать кипера, предложив место в команде U-23. Сообщалось, что украинец настроен на переезд в Лондон.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 02:47
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Официально: Герреро - игрок Динамо
- Новый главный тренер Оболони провел первую тренировку с командой
- Динамо анонсировало подписание таинственного новичка. ФОТО
- Турецкий клуб контактировал с Коваленко, – источник
- Известный экс-игрок Шахтера создал аккаунт в OnlyFans
- Заря может арендовать у Динамо Супрягу
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
2 500 грн
Комментарии 1