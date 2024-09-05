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Крапивцов не перешел в Саутгемптон из-за недостаточного количества баллов

Трансферы
Обновлено

Владислава не оценили на 10 из 10

Крапивцов не перешел в Саутгемптон из-за недостаточного количества баллов

Фото: Instagram

Новина українською

"Саутгемптон" проявлял конкретный интерес к футболисту, но был вынужден отказаться от трансфера 19-летнего кипера. Помешал бюрократический нюанс.

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Крапивцов не набрал необходимое количество баллов согласно принятой в Англии системе для легионеров, утверждает "ТаТоТаке".

Отмечается, что последний слот в клубе решили оставить на зимнее трансферное окно. Впрочем, Владиславом все еще интересуются два английских коллектива. Напомним, что "Челси" также хотел подписать кипера, предложив место в команде U-23. Сообщалось, что украинец настроен на переезд в Лондон.

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Челси (Лондон) Саутгемптон Владислав Крапивцов
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 02:47
Эти балы, эти балы... Они уже так всех заепалы!
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
05.09.2024 в 02:47
Эти балы, эти балы... Они уже так всех заепалы!
Ответить
0
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