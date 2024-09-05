Шепелев отказался переходить в испанский клуб, – источник
Хавбека не заинтересовал подобный вариант
Фото: ФК Динамо Киев
По информации "Динамомании", Владимир Шепелев получил возможность продолжить карьеру за границей. Футболистом интересовался "Расинг" (Сантандер), который сейчас выступает в Сегунде.
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Впрочем, полузащитник отказался от трансфера к "зелено-белым". Напомним, что тренерский штаб не рассчитывает на хавбека. Столичный клуб готов обсудить варианты продажи или аренды.
Действующий контракт Владимира с киевлянами истекает в декабре следующего года. Воспитанник "Черноморца" присоединился к академии "Динамо" еще в подростковом возрасте. В первой команде дебютировал в феврале 2017 года. С тех пор провел 228 встреч во всех турнирах.
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