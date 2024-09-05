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Шепелев отказался переходить в испанский клуб, – источник

Трансферы
Обновлено

Хавбека не заинтересовал подобный вариант

Шепелев отказался переходить в испанский клуб, – источник

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

По информации "Динамомании", Владимир Шепелев получил возможность продолжить карьеру за границей. Футболистом интересовался "Расинг" (Сантандер), который сейчас выступает в Сегунде.

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Впрочем, полузащитник отказался от трансфера к "зелено-белым". Напомним, что тренерский штаб не рассчитывает на хавбека. Столичный клуб готов обсудить варианты продажи или аренды.

Действующий контракт Владимира с киевлянами истекает в декабре следующего года. Воспитанник "Черноморца" присоединился к академии "Динамо" еще в подростковом возрасте. В первой команде дебютировал в феврале 2017 года. С тех пор провел 228 встреч во всех турнирах.

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Динамо (Киев) Владимир Шепелев
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Источник:
Dynamomania
Опубликовал: Александр Симченко
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