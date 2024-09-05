ТаТоТаке: Металлист 1925 подписал еще одного футболиста с опытом игр в УПЛ

Даниил Варакута согласился выступать в Первой лиге. Об этом сообщает "ТаТоТаке".

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22-летний вратарь, как и еще два десятка спортсменов, летом покинули "Черноморец". Он стал основным кипером "моряков" только в прошлом сезоне (24 матча). Футболист провел хорошие поединки против "Шахтера", "Зари" и "Днепра-1" и "Динамо". В пяти встречах с перечисленными соперниками Даниил совершил 36 сейвов.

Варакута дебютировал в УПЛ 2021/22, но в своих первых двух чемпионатах Украины появился на поле всего четыре раза.