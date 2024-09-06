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Шахтер попал в мировой топ-100 по летним расходам на усиление состава

Трансферы

Правда, к рейтингу есть вопросы

Шахтер попал в мировой топ-100 по летним расходам на усиление состава

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Портал CIES Football Observatory подготовил очередную статистику на основе экономической деятельности футбольных команд. На этот раз она касается расходов на усиление состава, включая трансферы, арендные сделки и разнообразные выплаты.

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"Горняки" заняли в списке 81-е место, хотя потратили почти 5 млн евро на переходы Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также арендовали Бартола Франьича. Больше новичков в составе "оранжево-черных" не было.

Шахтер попал в мировой топ-100 по летним расходам на усиление состава - изображение 1

Топ-5 списка сформировали представители АПЛ: "Челси", МЮ и "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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rosa19631@i.ua (Бережани)
06.09.2024 в 08:25
Звичайно, ціну не електроенергію підняли і в Ахьмєтова зявилися зайві кошти
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Комментарии 1
rosa19631@i.ua (Бережани)
06.09.2024 в 08:25
Звичайно, ціну не електроенергію підняли і в Ахьмєтова зявилися зайві кошти
Ответить
0
0

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