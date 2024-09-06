Шахтер попал в мировой топ-100 по летним расходам на усиление состава

Портал CIES Football Observatory подготовил очередную статистику на основе экономической деятельности футбольных команд. На этот раз она касается расходов на усиление состава, включая трансферы, арендные сделки и разнообразные выплаты.

Читайте также Выбор Пушича. Шахтер огласил заявку на матчи основного этапа Лиги чемпионов

"Горняки" заняли в списке 81-е место, хотя потратили почти 5 млн евро на переходы Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также арендовали Бартола Франьича. Больше новичков в составе "оранжево-черных" не было.

Топ-5 списка сформировали представители АПЛ: "Челси", МЮ и "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм".