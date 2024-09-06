Шахтер попал в мировой топ-100 по летним расходам на усиление состава
Правда, к рейтингу есть вопросы
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Портал CIES Football Observatory подготовил очередную статистику на основе экономической деятельности футбольных команд. На этот раз она касается расходов на усиление состава, включая трансферы, арендные сделки и разнообразные выплаты.
"Горняки" заняли в списке 81-е место, хотя потратили почти 5 млн евро на переходы Кирилла Фесюна и Алаа Грама, а также арендовали Бартола Франьича. Больше новичков в составе "оранжево-черных" не было.
Топ-5 списка сформировали представители АПЛ: "Челси", МЮ и "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм".
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Источник:CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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rosa19631@i.ua (Бережани)
06.09.2024 в 08:25
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