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Карпаты ищут игрока в центр поля. Среди претендентов – футболисты Шахтера и Динамо

Трансферы

Львам нужен исполнитель с опытом

Карпаты ищут игрока в центр поля. Среди претендентов – футболисты Шахтера и Динамо

fckarpaty.org.ua

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"Зелено-белые" планируют продолжить усиливать состав после подписания Бруниньо. Вице-чемпион Первой лиги постарается найти игрока в центр поля до завершения трансферного окна.

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По информации источника, клуб интересует опытный футболист. Среди фаворитов – Егор Назарина из "Шахтера" и Александр Андриевский из "Динамо". Это может быть аренда.

Назарина присоединился к "горнякам" в сентябре 2022 года (50 матчей во всех турнирах). Андриевский выступает в составе киевлян из сезона 2018/19 (113 встреч).

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Александр Андриевский Егор Назарина Карпаты (Львов)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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