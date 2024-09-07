Карпаты ищут игрока в центр поля. Среди претендентов – футболисты Шахтера и Динамо

"Зелено-белые" планируют продолжить усиливать состав после подписания Бруниньо. Вице-чемпион Первой лиги постарается найти игрока в центр поля до завершения трансферного окна.

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По информации источника, клуб интересует опытный футболист. Среди фаворитов – Егор Назарина из "Шахтера" и Александр Андриевский из "Динамо". Это может быть аренда.

Назарина присоединился к "горнякам" в сентябре 2022 года (50 матчей во всех турнирах). Андриевский выступает в составе киевлян из сезона 2018/19 (113 встреч).