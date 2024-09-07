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Футболист сборной Косово подписал с Колосом 2-летний контракт, – источник

Трансферы

Еще один легионер в составе хлеборобов

Футболист сборной Косово подписал с Колосом 2-летний контракт, – источник

Фото - Telegrafi

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В ходе паузы чемпионата на матчи сборных Ковалевка работает над поиском игроков, которые способны закрыть проблемные позиции. Появилась информация, что команда из Киевской области усилила оборону центральным защитником Илиром Красничи.

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24-летний спортсмен представляет "Ллапи" – участника местной Суперлиги. Футболист дебютировал в составе клуба в сезоне 2020/21. Летом провел 4 встречи в ЛЕ и ЛК. В национальной сборной с 2022-го и появлялся в семи поединках. Его также вызывали на игры Лиги наций.

Илиром интересовались другие коллективы УПЛ, но до конкретики не дошло. По данным источника, стороны подписали 2-летний контракт.

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сборная Косово Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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