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Александрия заявила на сезон футболиста Сан-Паулу

Трансферы

Игрок будет получать практику во Второй лиге

Александрия заявила на сезон футболиста Сан-Паулу

Прев'ю відео з YouTube-каналу R14 PRODUTORA ESPORTIVA

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Амарал Феррейра Гимараинш Матеус пополнил состав лидера УПЛ. Сообщается, что полузащитника арендовали на сезон 2024/25. Он будет делать свои первые шаги в европейском футболе в третьем по силе дивизионе Украины, где выступает дубль "горожан".

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Центрхаву в прошлом месяце исполнилось 20 лет. Амарал не играл на взрослом уровне, а только на юношеских турнирах. До января 2022-го бразилец выступал в составе "Сан-Паулу" U-17, а затем пошел на повышение в U-20.

"Александрия-2" после четырех туров группы Б во Второй лиге делит второе место с ФК "Чернигов" (8 очков).

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ФК Александрия Сан-Паулу ФК Александрия-2
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Александр Симченко
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