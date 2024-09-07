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Оболонь арендовала защитника ЛНЗ

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Оболонь арендовала защитника ЛНЗ

fc-lnz.com

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Петр Стасюк не выдержал конкуренции в черкасском клубе, который в последнее время ориентируется на подписание легионеров. 29-летний футболист в текущем сезоне будет играть в "Оболони" и попытается помочь исправить ситуацию и улучшить результаты.

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Воспитанник "Монолита" (Черноморск) и "Черноморца" присоединился к ЛНЗ прошлым летом. Он подписал контракт с "фиалками" в статусе свободного агента после годового выступления в составе азербайджанского "Сабаила".

Также Стасюк в своей карьере защищал цвета "Скалы", "Балкан", "Жемчужины", "Миная" и "Мариуполя". Впервые за него заплатили деньги, по крайней мере, за аренду.

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Оболонь (Киев) Петр Стасюк ЛНЗ (Черкассы)
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
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