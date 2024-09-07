Полесье взяло в аренду игрока Карпат

Житомирское "Полесье" сообщило об аренде полузащитника "Карпат" Максима Мельниченко. 19-летний игрок будет выступать за "Полесье" до конца текущего года. Также житомиряне будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.

Мельниченко прошел юношеские сборные Украины разного возраста. Сейчас находится в расположении молодежной сборной U21.

В прошлом сезоне игрок выступал за "Днепр-1". За основную команду провел 2 матча.