Полесье взяло в аренду игрока Карпат
Молодой полузащитник
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Житомирское "Полесье" сообщило об аренде полузащитника "Карпат" Максима Мельниченко. 19-летний игрок будет выступать за "Полесье" до конца текущего года. Также житомиряне будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.
Мельниченко прошел юношеские сборные Украины разного возраста. Сейчас находится в расположении молодежной сборной U21.
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В прошлом сезоне игрок выступал за "Днепр-1". За основную команду провел 2 матча.
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Источник:Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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