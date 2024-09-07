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Полесье взяло в аренду игрока Карпат

Трансферы
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Молодой полузащитник

Полесье взяло в аренду игрока Карпат

Getty Images_

Новина українською

Житомирское "Полесье" сообщило об аренде полузащитника "Карпат" Максима Мельниченко. 19-летний игрок будет выступать за "Полесье" до конца текущего года. Также житомиряне будут иметь первоочередное право выкупа футболиста.

Мельниченко прошел юношеские сборные Украины разного возраста. Сейчас находится в расположении молодежной сборной U21.

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В прошлом сезоне игрок выступал за "Днепр-1". За основную команду провел 2 матча.

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Полесье (Житомир) Карпаты (Львов) Максим Мельниченко
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Виктор Иванчук
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