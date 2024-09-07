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Карпаты отправили в аренду молодого игрока. Еще с одним попрощались

Трансферы

Успели немного поиграть за основную команду

Карпаты отправили в аренду молодого игрока. Еще с одним попрощались

Фото: Карпати

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Львовские "Карпаты" сообщили, что нападающий Вадим Сидун отправился в аренду. Получать игровую практику весь текущий сезон футболист будет в перволиговой "Ниве" из Тернополя.

Также "Карпаты" объявили об уходе защитника Андрея Ломницкого. Игрок перешел в киевскую "Оболонь".

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За основную команду "Карпат" 19-летний Сидун провел 9 поединков. В свою очередь, 18-летний Ломницкий сыграл 4 матча.

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Источник:
Карпати
Опубликовал: Виктор Иванчук
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