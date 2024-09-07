Карпаты отправили в аренду молодого игрока. Еще с одним попрощались

Львовские "Карпаты" сообщили, что нападающий Вадим Сидун отправился в аренду. Получать игровую практику весь текущий сезон футболист будет в перволиговой "Ниве" из Тернополя.

Также "Карпаты" объявили об уходе защитника Андрея Ломницкого. Игрок перешел в киевскую "Оболонь".

За основную команду "Карпат" 19-летний Сидун провел 9 поединков. В свою очередь, 18-летний Ломницкий сыграл 4 матча.