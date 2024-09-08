Черноморец подписал двух игроков
Вратарь и форвард
Фото: Чорноморець
Одесский "Черноморец" продолжает кадровую работу. Клуб объявил о подписании голкипера Максима Набита и форварда Илью Шевцова.
19-летний Набит - воспитанник "Карпат". Также выступал за "Шахтер" U19 и "Зарю" U19. 24-летний Шевцов - воспитанник "Шахтера". Ранее играл за "Десну", "Ингулец" и американский "Шарлотт Индепендент".
В субботу, 7-го сентября, "Черноморец" провел контрольный матч с аматорским "Атлетиком". Клуб УПЛ победил соперника со счетом 8:1.
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Источник:Чорноморець
Опубликовал: Виктор Иванчук
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