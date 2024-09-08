Левченко: Не вижу выводов, которые должна была сделать сборная Украины после Евро-2024

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал поражение сине-желтых в матче Лиги наций против Албании.

“Если говорить откровенно – да, этот результат очень удивил, потому что все же я хотел верить в то, что мы с нашей сборной уже прошли этот этап, когда у нас нет таких моментов, когда у нас нет четкого плана на эту игру.

И мне кажется, что если этот план и был, то мы не могли его увидеть. Я видел, что было несколько раз, когда мы врывались в штрафную, но если посмотреть в общем, то когда ты видишь, что в первом тайме у нас практически не было ударов по воротам, и как мы действовали, это наводит на такие мысли, что у нас нет четкого плана на игру.

Мне кажется, здесь уже много слов было сказано. Все уже сказали, кто хотел, что наша сборная не очень хорошо сыграла – это да. Но самое тревожное, что я не вижу таких выводов, которые наша сборная должна была сделать после Румынии, после чемпионата Европы. В этом мой вопрос ко всем нам, к игрокам, к тренерам.

Если есть разбор игры, нужно полностью понимать, что если ты наступаешь на грабли два-три раза, то это для нас будет большой проблемой в играх с Грузией и Чехией. Я понимаю, что если мы не можем показать такую ​​игру, как мы бы хотели, то нужно в любом случае это делать в плане того, что ты можешь показать за счет сильных действий, и отдаваться полностью.

И этого мы не увидели, мне кажется, поэтому мне очень досадно. Потому что мы уже много говорили о том, что на Евро была провальная игра с румынами, что мы не были полностью скоординированы, у нас не было плана. И здесь мы, кажется, не сделали никаких выводов”, – сказал Левченко.