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Александрия отказалась продавать Безерру за €1,5 млн

Трансферы
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Бразилец остается в украинской команде

Александрия отказалась продавать Безерру за €1,5 млн

Фото: Олександрія

Новина українською

В конце трансферного окна "Аль-Ахли" пытался оформить трансфер нападающего, но получил отрицательный ответ от лидера УПЛ.

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Футболист присоединился к коллективу Ротаня в прошлом сентябре, но начал выходить в стартовом составе только в начале этого сезона. Он появлялся на поле с первых минут в семи из последних восьми поединков "горожан" в элитном дивизионе. В этом промежутке игрок забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Всего на счету Безерры 9 результативных действий в 17 играх чемпионата Украины.

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ФК Александрия
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Источник:
Камон, Плей!
Опубликовал: Александр Симченко
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