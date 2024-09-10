Александрия отказалась продавать Безерру за €1,5 млн

В конце трансферного окна "Аль-Ахли" пытался оформить трансфер нападающего, но получил отрицательный ответ от лидера УПЛ.

Футболист присоединился к коллективу Ротаня в прошлом сентябре, но начал выходить в стартовом составе только в начале этого сезона. Он появлялся на поле с первых минут в семи из последних восьми поединков "горожан" в элитном дивизионе. В этом промежутке игрок забил 4 гола и отдал 3 ассиста.

Всего на счету Безерры 9 результативных действий в 17 играх чемпионата Украины.