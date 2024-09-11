На подписание Танковского появился главный претендент
И это снова самый активный клуб Первой лиги
Фото: ФК Полісся
По информации источника, Вячеслав Танковский расторг контракт с "Полесьем", чтобы начать сотрудничество с "Металлистом 1925".
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Ожидается, что бывший игрок житомирян станет очередным усилением центра поля для команды Патрика Ван Леувена, пытающегося проводить кадровые пополнения даже после закрытия трансферного окна.
Инсайдер сообщает, что Танковский в ближайшее время окажется именно в харьковском клубе. Полузащитник присоединился к "волкам" в июле 2023 года. "Стая" заплатила за футболиста "Металлиста" 150 тысяч евро. В прошлом сезоне он провел 31 матч, оформил 4 результативных действия и заработал 10 предупреждений.
Популярное сейчас
- Отрицательное лидерство в группе. Чехия – Украина 3:2. Видео голов и обзор матча
- Лига наций. Чехия - Украина 3:2. Как говорил классик: "Команды на поле не было"
- Украинский голкипер Шелихов переплыл Тису, чтобы подписать контракт с клубом из Беларуси, - СМИ
- Верес сообщил о судьбе игроков, которые вынужденно завершили аренду в Хусте
- Красавица дня. Завораживающая жена полузащитника сборной Чехии, который попытается забить украинцам
- "Наша вселенная". Защитник Динамо впервые стал отцом
Комментарии 1