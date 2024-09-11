На подписание Танковского появился главный претендент

По информации источника, Вячеслав Танковский расторг контракт с "Полесьем", чтобы начать сотрудничество с "Металлистом 1925".

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Ожидается, что бывший игрок житомирян станет очередным усилением центра поля для команды Патрика Ван Леувена, пытающегося проводить кадровые пополнения даже после закрытия трансферного окна.

Инсайдер сообщает, что Танковский в ближайшее время окажется именно в харьковском клубе. Полузащитник присоединился к "волкам" в июле 2023 года. "Стая" заплатила за футболиста "Металлиста" 150 тысяч евро. В прошлом сезоне он провел 31 матч, оформил 4 результативных действия и заработал 10 предупреждений.