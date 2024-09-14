Колос может отказаться от подписания легионера из-за медосмотра
Подробности пока неизвестны
Во время проведения углубленного медицинского осмотра врачи клуба усомнились в целесообразности трансфера Гиорги Моицрапишвили. Остальные детали ситуации не разглашаются.
Центральный полузащитник выступал за тбилисское "Динамо" и "Васланд-Беверен" (Бельгия). Левый вингер в составе молодежной сборной Грузии U-21 провел 12 игр и отличился трижды.
Клуб из Ковалевки занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ. В понедельник, 16 сентября, "хлеборобы" сыграют против ЛНЗ.
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Источник:Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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