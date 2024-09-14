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Колос может отказаться от подписания легионера из-за медосмотра

Трансферы
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Подробности пока неизвестны

Колос может отказаться от подписания легионера из-за медосмотра

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Во время проведения углубленного медицинского осмотра врачи клуба усомнились в целесообразности трансфера Гиорги Моицрапишвили. Остальные детали ситуации не разглашаются.

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Центральный полузащитник выступал за тбилисское "Динамо" и "Васланд-Беверен" (Бельгия). Левый вингер в составе молодежной сборной Грузии U-21 провел 12 игр и отличился трижды.

Клуб из Ковалевки занимает 15 место в турнирной таблице УПЛ. В понедельник, 16 сентября, "хлеборобы" сыграют против ЛНЗ.

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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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