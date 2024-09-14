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Челси отдал нападающего в аренду в турецкий клуб

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С правом выкупа

Челси отдал нападающего в аренду в турецкий клуб

Getty Images/Global Images Ukraine

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Турецкий "Гезтепе" объявил о подписании нападающего "Челси" Давида Датро Фофана. Об этом сообщили на официальном сайте.

Переход прошел на правах аренды до конца сезона. В контракте также предусмотрен выкуп футболиста.

"Челси" купил футболиста в январе 2023 года за 12 миллионов евро. Он перешел из "Мольде". С этого времени Фофана провел за первую команду четыре матча. В этом сезоне он ни разу не попал в заявку "пенсионеров".

Также дважды он уходил в аренду. Прошлый сезон Фофана провел сначала в “Унионе”, а затем – в “Бернли”.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 21-летнего ивуарийца в 12 миллионов евро. Его контракт с "Челси" рассчитан до 2029 года.

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Челси (Лондон) Гезтепе Давид Датро Фофана
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Источник:
Офіційний сайт Гезтепе
Опубликовал: Максим Кучер
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