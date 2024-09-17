ТаТоТаке: Себальос должен был поехать домой из-за своего роста, но трансфер состоялся в обход тренера
Об этом сообщил Михаил Смоловой в эфире нового выпуска
Фото - Динамо
Соведущий шоу "ТаТоТаке" рассказал, как Брайан попал в столичную команду.
“Он должен был собрать вещи и поехать домой на родину. Но люди, которые сделали этот трансфер возможным, пошли разговаривать с президентом "Динамо" в обход Шовковского. Так что Себальос остался. Если бы не это, сейчас он бы бегал где-то в чемпионате Бразилии или Израиле”, – рассказал блогер.
Transfermarkt отмечал, что рост игрока составляет 189 см, тогда как реальный – 182 см. 23-летний защитник дебютировал в составе клуба в матче против "Зари" на 90+2' минуте.
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