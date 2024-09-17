ТаТоТаке: Себальос должен был поехать домой из-за своего роста, но трансфер состоялся в обход тренера

Соведущий шоу "ТаТоТаке" рассказал, как Брайан попал в столичную команду.

“Он должен был собрать вещи и поехать домой на родину. Но люди, которые сделали этот трансфер возможным, пошли разговаривать с президентом "Динамо" в обход Шовковского. Так что Себальос остался. Если бы не это, сейчас он бы бегал где-то в чемпионате Бразилии или Израиле”, – рассказал блогер.