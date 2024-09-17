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ТаТоТаке: Себальос должен был поехать домой из-за своего роста, но трансфер состоялся в обход тренера

Трансферы
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Об этом сообщил Михаил Смоловой в эфире нового выпуска

ТаТоТаке: Себальос должен был поехать домой из-за своего роста, но трансфер состоялся в обход тренера

Фото - Динамо

Новина українською

Соведущий шоу "ТаТоТаке" рассказал, как Брайан попал в столичную команду.

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“Он должен был собрать вещи и поехать домой на родину. Но люди, которые сделали этот трансфер возможным, пошли разговаривать с президентом "Динамо" в обход Шовковского. Так что Себальос остался. Если бы не это, сейчас он бы бегал где-то в чемпионате Бразилии или Израиле”, – рассказал блогер.

Transfermarkt отмечал, что рост игрока составляет 189 см, тогда как реальный – 182 см. 23-летний защитник дебютировал в составе клуба в матче против "Зари" на 90+2' минуте.

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Симченко
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