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Краснопир: В плане открываний для меня Холанд – один из лучших нападающих. Хочется больше такого от себя

Трансферы
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Форвард Руха – об ориентирах в игре

Краснопир: В плане открываний для меня Холанд – один из лучших нападающих. Хочется больше такого от себя

Фото: ФК Рух

Новина українською

Новичок львовской команды рассказал об элементе, который хочет усовершенствовать.

“Мне не очень нравятся мои открывания. Я хочу совершенствовать этот компонент, потому что много прямолинейного движения от меня. Хочется больше движения разновекторного – через развороты, через плечо.

Если обратите внимание, как это делает Холанд. У него очень много моментов, где он, например, стоит в позиции просто стоя спиной к воротам, принимает мяч, например, Де Брюйне или Бернарду Силву, и он чувствует партнера сзади, видит, с какой стороны он стоит, просто через плечо разворачивается – и ему сразу идет передача в зону".

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"Это топ. В плане открываний для меня Холанд – один из лучших нападающих. И мне хочется больше такого движения от себя.

Мне говорят: "Открывайся, как ты открываешься", потому что действительно отмечают эту сторону. Может быть, я сам к себе придираюсь. Я хочу улучшаться каждый день, не хочу стоять на месте”, – сказал Краснопир.

У Игоря 4 гола в пяти турах.

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Рух (Львов) Игорь Краснопир
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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Александр Симченко
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