Краснопир: В плане открываний для меня Холанд – один из лучших нападающих. Хочется больше такого от себя

Новичок львовской команды рассказал об элементе, который хочет усовершенствовать.

“Мне не очень нравятся мои открывания. Я хочу совершенствовать этот компонент, потому что много прямолинейного движения от меня. Хочется больше движения разновекторного – через развороты, через плечо.

Если обратите внимание, как это делает Холанд. У него очень много моментов, где он, например, стоит в позиции просто стоя спиной к воротам, принимает мяч, например, Де Брюйне или Бернарду Силву, и он чувствует партнера сзади, видит, с какой стороны он стоит, просто через плечо разворачивается – и ему сразу идет передача в зону".