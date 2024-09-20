Ингулец может подписать защитника Динамо, – источник
Чемпион Первой лиги пытается усилить оборону
Фото - Динамоманія
По инсайдерской информации, на просмотре в "Ингульце" находится 20-летний правый защитник "Динамо" Артем Бенедюк.
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Футболист выступал в составе киевлян U-19. Прошлый сезон провел на правах аренды в "Заре", где также выступал в юношеском чемпионате Украины. Трижды попадал в заявку на матчи основной команды, но на поле не появлялся. В зимнем спарринге "черно-белых" против "Арки" Гдыни заработал удаление через 6 минут после выхода на замену.
В активе Бенедюка 5 поединков в составе разных возрастных сборных Украины. Его контракт с "Динамо" истекает уже через три месяца.
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