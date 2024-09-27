Спиваковский рассказал, почему сорвался переход экс-хавбека Бенфики и Лидса в Ворсклу
Возникли неожиданные обстоятельства
Фото - Філіпе Аморім
Журналист-блогер Михаил Спиваковский рассказал, почему полтавской "Ворскле" не удалось оформить трансфер черногорского атакующего полузащитника Оливера Шаркича.
“Случилась трагическая история, потому что брат-близнец Оливера Матия, вратарь клуба “Миллуолл”, ушел из жизни очень неожиданно. Это произошло в Будве, в доме, где он проводил время с друзьями. У парня остановилось сердце”.
"И этот стресс повлиял на решение Оливера и его семьи не ехать в Украину в военное время после того, что произошло с его братом", – сказал Спиваковский в программе "ТаТоТаке".
Оливер Шаркич начинал карьеру в структуре бельгийского "Андерлехта". Также футболист защищал цвета португальской "Бенфики", английских "Лидса", "Бертона", "Блэкпула", "Менсфилда".
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