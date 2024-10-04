Тайсон Фьюри сравнил себя с Энтони Джошуа
Британец опубликовал забавное фото
Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри высмеял известного боксёра и соотечественника Энтони Джошуа, опубликовав забавную фотографию на своей странице в социальных сетях.
"Джошуа. Мой завтрак состоит из ямса, яиц и фиников. Затем я принимаю большую миску каши, протеиновый коктейль, стакан апельсинового сока, а также стакан мёда, лимона и имбиря.
Фьюри. Помню, как однажды вечером я выпил 14 пинт пива, а затем провёл спарринг с тремя тяжеловесами из топ-10 и избил каждого", — написал Тайсон на фото.
Напомним, следующий поединок Тайсон Фьюри проведёт 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) против бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе украинца Александра Усика.
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