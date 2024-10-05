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  4. Заря открыла счет в матче против Вереса на 9 минуте. Ровенчане почти сразу сравняли – ВИДЕО
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Заря открыла счет в матче против Вереса на 9 минуте. Ровенчане почти сразу сравняли – ВИДЕО

Трансферы

Результативный старт поединка

Заря открыла счет в матче против Вереса на 9 минуте. Ровенчане почти сразу сравняли – ВИДЕО

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

"Верес" и "Заря" проводят очную встречу в рамках девятого тура УПЛ. Счет был открыт на девятой минуте поединка.

Автором гола стал Игорь Горбач. После атаки правым флангом и прострела от Антюха арендованный у "Динамо" полузащитник в одно касание перевел мяч в ворота.

Это дебютный гол для нападающего в текущем сезоне.

Но на 18 минуте "Верес" сравнял счет. После навеса Протасевича головой точно пробил Мрвальевич.

Для черногорца это второй гол за последние три матча УПЛ.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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