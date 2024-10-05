Заря открыла счет в матче против Вереса на 9 минуте. Ровенчане почти сразу сравняли – ВИДЕО

"Верес" и "Заря" проводят очную встречу в рамках девятого тура УПЛ. Счет был открыт на девятой минуте поединка.

Автором гола стал Игорь Горбач. После атаки правым флангом и прострела от Антюха арендованный у "Динамо" полузащитник в одно касание перевел мяч в ворота.

Это дебютный гол для нападающего в текущем сезоне.

Но на 18 минуте "Верес" сравнял счет. После навеса Протасевича головой точно пробил Мрвальевич.

Для черногорца это второй гол за последние три матча УПЛ.

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