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Верес забил Заре на старте второго тайма и вышел вперед - ВИДЕО

Трансферы

Легионер забил дебютный гол

Верес забил Заре на старте второго тайма и вышел вперед - ВИДЕО

Фото: НК Верес

UA-Футбол
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"Верес" и "Заря" встречаются в матче девятого тура УПЛ. На 54 минуте "Верес" вышел в счете вперед.

Голом отличился бразилец Луан. После смещения с фланга в центр он пробил из-за пределов штрафной – Турбаевский не спас.

Для него это дебютный гол в УПЛ. В общей сложности он провел уже восьмой матч.

За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

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