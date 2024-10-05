Верес забил Заре на старте второго тайма и вышел вперед - ВИДЕО
Легионер забил дебютный гол
Фото: НК Верес
"Верес" и "Заря" встречаются в матче девятого тура УПЛ. На 54 минуте "Верес" вышел в счете вперед.
Голом отличился бразилец Луан. После смещения с фланга в центр он пробил из-за пределов штрафной – Турбаевский не спас.
Для него это дебютный гол в УПЛ. В общей сложности он провел уже восьмой матч.
За ходом дальнейших событий следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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