Бывший нападающий сборной Украины: Пришло время менять ветеранов, освежать состав

Бывший нападающий сборной Украины Андрей Воробей специально для UA-Футбол прокомментировал прошедшую игру 3-го тура Лиги наций Украина – Грузия, закончившуюся победой украинцев со счетом 1:0.

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- Наконец-то все дождались победы! Как вам игра сборной?

- Главное, что есть результат при качественной игре. Это лучше, чем было в предыдущих матчах. Мы видели желание игроков победить. И отрадный факт – не было провального первого тайма, как раньше, когда слабая игра до перерыва решала в целом конечный результат. Порадовало меня как бывшего нападающего, что били по воротам, играли вперед, а не катали мяч поперек поля.

- Какие главные козыри игры сборной были основными в победе?

- Самое главное – лишили пространства группу атаки сборной Грузии, не дали им разбежаться. И немаловажный факт – плохое состояние поля. Для техничных игроков соперника поле было вязким, они постоянно падали, скользили, тем самым теряя во владении мячом. Скорость и техника – это было всегда главным козырем грузинов. Наши игроки при потери мяча, особенно на чужой половине поля, сразу вступали в отбор, не давая развиваться атакам соперника. Таким образом был забит гол. Отбор, атака и завершающий удар Мудрика. А если не удавалось сразу подавить контрнаступление, то приходилось срывать атаки за счет фолов, хватая за футболки атакующих. И это было оправдано, чтобы не дать состояться быстрому проникновению к нашим воротам.

- В этой игре все внимание было приковано к игре дебютанта Калюжного, а также впервые вышедшего в основе Гуцуляка.

- В таких турнирах как Лига наций это и нужно делать, давая шанс проявить себя игрокам, играющим в УПЛ. Кроме Калюжного и Гуцуляка, можно вызвать еще новых игроков, посмотреть, как они адаптируются и готовы ли играть на таком уровне. Время пришло менять ветеранов на молодежь, освежать состав. Нужна мощь, движение на поле, и это неизбежный процесс, когда идет смена поколений. Сегодня новички доказали и оправдали оказанное им доверие. Считаю, дебют Калюжного удался, был полезен в отборе, хорошо поддерживал атаку, чувствовал себя уверенно на поле. Гуцуляк также был эффективен, отрабатывал как в защите, так и успевал разгонять атаки по своему флангу. Есть перспективный Назаренко, вышедший на замену; у него было мало времени, но у него все еще впереди.

- Тяжелый матч, тяжелая победа против хорошей сборной Грузии. Не так ли?

- Да, соперник был достойный. Не зря Грузия вышла на чемпионат Европы, где показала интересный футбол. У них сбалансированная команда, грамотный тренер, доказавший, что руководство не зря пригласило иностранного специалиста. Грузины всегда были талантливыми, но не было баланса в игре. Сейчас Саньоль из средней команды создал крепкий коллектив, игроки понимают все его задумки и воплощают это на поле.

- Через два дня сборную ждет не менее трудный поединок против Чехии.

- Главное сейчас – это восстановится после столь тяжелой игры. Потрачено много сил, эмоций, но следующий поединок всегда приятно начинать, когда есть победа, на фоне которой можно быстрее восстановить кондиции. Все еще впереди, и нужно вспомнить последнюю игру с чехами.

Отметим, что против Чехии Украина сыграет в понедельник, 14-го октября, в 21:45. В первом круге текущей Лиги наций Украина Чехии проиграла.