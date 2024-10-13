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Гранды АПЛ попытаются летом оформить трансфер Судакова, – Football Insider

Трансферы

Полузащитник Шахтера находится в сфере интересов английских клубов

Гранды АПЛ попытаются летом оформить трансфер Судакова, – Football Insider

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

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Летом 2025 года "Тоттенхэм" и "Арсенал" проявят к футболисту "горняков" предметный интерес.

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Георгий также заинтересовал "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Горожане" начинают планировать построение команды на следующие сезоны без 33-летнего Кевина Де Брейне. Сообщается, что скауты обеих команд следили за действиями полузащитника в матче против "Аталанты" (0:3).

В феврале "оранжево-черные" продлили контракт с Судаковым. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 с клаусулой в размере 150 млн евро. В марте Георгий говорил, что "Шахтер" получал предложения от "Ювентуса" и "Наполи".

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Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Тоттенхэм (Лондон) Ливерпуль Манчестер Сити Георгий Судаков
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Источник:
Football Insider
Опубликовал: Александр Симченко
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