Гранды АПЛ попытаются летом оформить трансфер Судакова, – Football Insider

Летом 2025 года "Тоттенхэм" и "Арсенал" проявят к футболисту "горняков" предметный интерес.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Георгий также заинтересовал "Манчестер Сити" и "Ливерпуль". "Горожане" начинают планировать построение команды на следующие сезоны без 33-летнего Кевина Де Брейне. Сообщается, что скауты обеих команд следили за действиями полузащитника в матче против "Аталанты" (0:3).

В феврале "оранжево-черные" продлили контракт с Судаковым. Новое соглашение рассчитано до 31 декабря 2028 с клаусулой в размере 150 млн евро. В марте Георгий говорил, что "Шахтер" получал предложения от "Ювентуса" и "Наполи".