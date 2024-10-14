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Металлист 1925 подписал бывшего игрока Днепра-1

Трансферы
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Игрок не сыграет до конца октября

Металлист 1925 подписал бывшего игрока Днепра-1

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

По информации "ТаТоТаке", харьковский "Металлист 1925" подписал 19-летнего полузащитника Рамика Гаджиева. Контракт рассчитан на 4,5 года.

"Однако 19-летний полузащитник пока не тренируется в общей группе, залечивая спину. По прогнозам врачей, полузащитник будет оставаться вне игры до конца октября", - написали ТаТоТаке.

Последним клубом Рамика Гаджиева был расформировавшийся "Днепр-1". За него Гаджиев сыграл 8 матчей, в которых забил один гол. Ранее официальные лица "Днепра-1" говорили о том, что "Динамо" (Киев) делало официальное предложение о покупке этого игрока.

Также левый вингер провёл 7 матчей за молодёжную сборную Украины.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Владислав Прийменко
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