Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?
Журналист прокомментировал трансферные слухи
Фото - Київстар ТБ
Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы на YouTube прокомментировал возможный интерес европейских клубов к защитнику "Динамо" Тарасу Михавко и полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.
“Думаю, что интереса к Михавко не было. Не слышал я от президента "Динамо" или от кого-то из руководства, что были предложения по игроку. Возможно, кто-то и где-то говорил, но конкретики не было.
Интерес "Челси" к Судакову? А вы сами в это верите? После трансфера Мудрика верите в этот переход?" – сказал комментатор.
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Ранее в СМИ появлялась информация об интересе ряда клубов АПЛ к лидеру "горняков".
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