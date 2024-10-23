Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?

Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы на YouTube прокомментировал возможный интерес европейских клубов к защитнику "Динамо" Тарасу Михавко и полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.

“Думаю, что интереса к Михавко не было. Не слышал я от президента "Динамо" или от кого-то из руководства, что были предложения по игроку. Возможно, кто-то и где-то говорил, но конкретики не было.

Интерес "Челси" к Судакову? А вы сами в это верите? После трансфера Мудрика верите в этот переход?" – сказал комментатор.