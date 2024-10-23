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Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?

Трансферы
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Журналист прокомментировал трансферные слухи

Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?

Фото - Київстар ТБ

Новина українською

Игорь Цыганык в эфире своей авторской программы на YouTube прокомментировал возможный интерес европейских клубов к защитнику "Динамо" Тарасу Михавко и полузащитнику "Шахтера" Георгию Судакову.

“Думаю, что интереса к Михавко не было. Не слышал я от президента "Динамо" или от кого-то из руководства, что были предложения по игроку. Возможно, кто-то и где-то говорил, но конкретики не было.

Интерес "Челси" к Судакову? А вы сами в это верите? После трансфера Мудрика верите в этот переход?" – сказал комментатор.

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Ранее в СМИ появлялась информация об интересе ряда клубов АПЛ к лидеру "горняков".

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Игорь Цыганык Михаил Мудрик Георгий Судаков Тарас Михавко
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
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