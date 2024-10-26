Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8
Даже гол забили из положения "вне игры"
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"Реал" и "Барселона" встречаются в матче 11 тура чемпионата Испании. Счет по состоянию на перерыв встречи 0:0.
За 45 минут поединка "сливочным" удалось пробить всего один раз в сторону ворот Иньяки Пеньи. Это удар был не в створ.
В то же время, арбитры восемь раз фиксировали офсайд у игроков мадридцев. На 30 минуте Мбаппе даже забил из положения вне игры.
"Барселона" в противовес пробила шесть раз и однажды попала в офсайд. На счету Андрея Лунина два сейва.
За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.
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