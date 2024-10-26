  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8
В тренде

Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8

Трансферы

Даже гол забили из положения "вне игры"

Реал в первом тайме матча против Барселоны пробил по воротам соперника 1 раз, а в офсайд попал 8

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" и "Барселона" встречаются в матче 11 тура чемпионата Испании. Счет по состоянию на перерыв встречи 0:0.

За 45 минут поединка "сливочным" удалось пробить всего один раз в сторону ворот Иньяки Пеньи. Это удар был не в створ.

В то же время, арбитры восемь раз фиксировали офсайд у игроков мадридцев. На 30 минуте Мбаппе даже забил из положения вне игры.

"Барселона" в противовес пробила шесть раз и однажды попала в офсайд. На счету Андрея Лунина два сейва.

За ходом событий второго тайма следите в текстовой трансляции от UA-Футбол>>>.

По теме
yellow-arrow
Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?
yellow-arrow
Клубы АПЛ будут соревноваться за подписание Георгия Судакова
yellow-arrow
Металлист 1925 подписал бывшего игрока Днепра-1. Ним интересовалось Динамо
Барселона Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости