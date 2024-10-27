NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21
В гранд-финале обыграли DRILLAS
telegram @natus_vincere_official
Молодежный ростер украинской киберспортивной организации NAVI стал триумфатором очередного турнира. В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" прошли без поражений турнир United21 S21. Это уже третья победа NAVI Junior в турнирах этой серии.
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В гранд-финале NAVI переиграли коллектив DRILLAS - со счетом 2:1. Примечательно, что по ходу турнира на групповом этапе "джуниоры" встречались с командой kONO.ECF, владельцем которой является бывший украинский футболист Евгений Коноплянка.
За победу на United21 S21 ростер Natus Vincere заработал в качестве призовых 6 тысяч долларов.
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