Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle

На лидера "Шахтёра" появился еще один претендент. The Hard Tackle сообщает, что "Астон Вилла" вступила в борьбу за подписание украинского полузащитника. Сообщается, что украинский футболист поразил своими выступлениями представителей "львов".

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Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе другого гранда АПЛ – "Челси".

Судаков дебютировал в первой команде "горняков" в сезоне 2020/21. С тех пор Георгий сыграл 115 матчей во всех соревнованиях, в том числе 18 поединков в Лиге чемпионов, а также в совокупности оформил 43 результативных действия.