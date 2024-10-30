  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle
В тренде

Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle

Трансферы

Спрос на Георгия растет

Судаковым заинтересовался еще один английский клуб, – The Hard Tackle

Фото - Михайло Лозовий / UA-Футбол

Новина українською

На лидера "Шахтёра" появился еще один претендент. The Hard Tackle сообщает, что "Астон Вилла" вступила в борьбу за подписание украинского полузащитника. Сообщается, что украинский футболист поразил своими выступлениями представителей "львов".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Ранее в СМИ уже появлялась информация об интересе другого гранда АПЛ – "Челси".

Судаков дебютировал в первой команде "горняков" в сезоне 2020/21. С тех пор Георгий сыграл 115 матчей во всех соревнованиях, в том числе 18 поединков в Лиге чемпионов, а также в совокупности оформил 43 результативных действия.

По теме
yellow-arrow
NAVI Junior в третий раз стали чемпионами серии United21
yellow-arrow
Цыганык: Интерес Челси к Судакову? После трансфера Мудрика верите в этот переход?
yellow-arrow
Клубы АПЛ будут соревноваться за подписание Георгия Судакова
Астон Вилла (Бирмингем) Шахтер (Донецк) Челси (Лондон) Георгий Судаков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
The Hard Tackle
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
150 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости