Цыганык: Жирона была готова заплатить за Пихаленка около 5 млн евро

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, как хавбек "Динамо" Александр Пихаленок мог оказаться в "Жироне".

"Агентом у него был Шаблий. Когда Йовичевич принял СК "Днепр-1", он позвал к себе Беньо. Именно он дал рекомендацию Пихаленку во время его перехода из "Шахтера" в СК "Днепр-1". Там была такая история, что когда Александр получил серьезную травму, то перестал работать с Шаблием и его агентом стал Нестеренко. Пихаленок начинает очень здорово играть в СК "Днепр-1", и на тот момент Смалийчук вместе с Люндовским, агентом Довбика, работали над трансфером Артема в "Жирону".

“Переход состоялся, потом испанцы увидели, что Цыганков с Довбиком заиграли и начали обращать внимание на недорогих украинских футболистов. Смалийчук начал им подсказывать обратить внимание на Пихаленка. Насколько помню, минувшей осенью "Жирона" была готова заплатить за него около 5 млн евро.

Но потом он отправился в сборную и там встретился с Шаблием, который постоянно ходит вокруг Реброва. Что они там наговорили, я не знаю. Но суть в том, что потом Пихаленок отказался работать с Нестеренко. Шаблий начал звонить Смалийчуку и говорить, что если у него есть предложение, то можно вместе продать Александра в "Жирону". Смалийчук отказался работать в такой конфигурации. И "Жирона" отказалась от Пихаленка, который был близок к переходу”, – рассказал комментатор.