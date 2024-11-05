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Цыганык: Жирона была готова заплатить за Пихаленка около 5 млн евро

Трансферы
Обновлено

Комментатор – о несостоявшемся трансфере

Цыганык: Жирона была готова заплатить за Пихаленка около 5 млн евро

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

Журналист Игорь Цыганик рассказал о том, как хавбек "Динамо" Александр Пихаленок мог оказаться в "Жироне".

"Агентом у него был Шаблий. Когда Йовичевич принял СК "Днепр-1", он позвал к себе Беньо. Именно он дал рекомендацию Пихаленку во время его перехода из "Шахтера" в СК "Днепр-1". Там была такая история, что когда Александр получил серьезную травму, то перестал работать с Шаблием и его агентом стал Нестеренко. Пихаленок начинает очень здорово играть в СК "Днепр-1", и на тот момент Смалийчук вместе с Люндовским, агентом Довбика, работали над трансфером Артема в "Жирону".

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“Переход состоялся, потом испанцы увидели, что Цыганков с Довбиком заиграли и начали обращать внимание на недорогих украинских футболистов. Смалийчук начал им подсказывать обратить внимание на Пихаленка. Насколько помню, минувшей осенью "Жирона" была готова заплатить за него около 5 млн евро.

Но потом он отправился в сборную и там встретился с Шаблием, который постоянно ходит вокруг Реброва. Что они там наговорили, я не знаю. Но суть в том, что потом Пихаленок отказался работать с Нестеренко. Шаблий начал звонить Смалийчуку и говорить, что если у него есть предложение, то можно вместе продать Александра в "Жирону". Смалийчук отказался работать в такой конфигурации. И "Жирона" отказалась от Пихаленка, который был близок к переходу”, – рассказал комментатор.

Напомним, что с начала октября хавбек "Динамо" находится в лазарете.

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Игорь Цыганык Александр Пихаленок Жирона
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Источник:
Ігор Циганик
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:55
Чморило пи.здли.ве ! хотіло Бєню всиновити !
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Комментарии 1
avatar
Просто Квашин (Харків)
05.11.2024 в 09:55
Чморило пи.здли.ве ! хотіло Бєню всиновити !
Ответить
0
0

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