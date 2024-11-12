Вацко: Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника
Комментатор раскритиковал селекционную работу киевлян
Скріншот - Вацко Live
Журналист Виктор Вацко встал на защиту центрбека "Динамо" Тараса Михавко.
"Виноват ли Михавко, что на него в его возрасте упал такой груз физической и психологической ответственности? Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально.
А знаете, что ненормально? Ненормально, что клуб, ставящий перед собой максимальные задания, входит в сезон с 19-летним мальчиком в статусе ключевого центрального защитника. С мальчиком без опыта, но с мальчиком, на которого все начинают вешать всех собак за эти ошибки. Я хочу надеяться, что Михавко устойчив психологически, что он не читает, не слушает, не смотрит, что в интернете, и что его не удастся этой критикой психологически прибить”.
“Мне очень не нравится, что все резко забыли, что Михавко прежде всего… Да, перспективный, с интересными данными центральный защитник, но совершенно молодой, зеленый, неопытный футболист. Вот мне не нравится, что от него уже сейчас требуют, чтобы он играл как ван Дейк. Люди, немного задумайтесь, чудес не бывает.
Повторюсь, ненормальный тот груз ответственности, то давление, когда пацан все игры играет со старта сезона. Естественно, что он поплыл, начал ошибаться. Ненормально, что "Динамо" столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника. Это проблема кого угодно, но не Михавко”, – сказал Вацко.
Тарас – самый молодой среди защитников нынешнего состава первой команды, но в этом сезоне сыграл больше всех (1535 минут).
Популярное сейчас
- Буяльский не сыграет за сборную, новый тренер Спортинга. Главные новости за 11 ноября
- 15-летний украинский вратарь подписал контракт с клубом Ла Лиги
- Ребров: Не знаю что хуже - когда игрок выпьет бокал пива и ляжет спать, или до 2-3 часов ночи будет сидеть в телефоне
- Звездному нападающему Баварии придется согласиться на снижение зарплаты, если он хочет остаться в клубе
- Журналист назвал причину развода Андрея Пятова со своей женой
- На грани приличного: Жена Зубкова опубликовала фото с полуобнаженной грудью
Комментарии 1