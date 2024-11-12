Вацко: Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника

Журналист Виктор Вацко встал на защиту центрбека "Динамо" Тараса Михавко.

"Виноват ли Михавко, что на него в его возрасте упал такой груз физической и психологической ответственности? Вот разве нужно удивляться, что Михавко в таком сезоне немного поплыл и начал регулярно допускать ошибки? Да нет. Я считаю, что это в принципе нормально.

А знаете, что ненормально? Ненормально, что клуб, ставящий перед собой максимальные задания, входит в сезон с 19-летним мальчиком в статусе ключевого центрального защитника. С мальчиком без опыта, но с мальчиком, на которого все начинают вешать всех собак за эти ошибки. Я хочу надеяться, что Михавко устойчив психологически, что он не читает, не слушает, не смотрит, что в интернете, и что его не удастся этой критикой психологически прибить”.