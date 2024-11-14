Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
Комментатор прокомментировал возможный трансфер
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Журналист Виктор Вацко высказался по поводу перспективы "Динамо" приобрести вингера "Александрии" Безерру.
"Динамо" нужно немедленно забирать Безерру за небольшие деньги? Во-первых, я считаю, что в "Александрии" не клоуны работают и я очень сомневаюсь, что "Александрия" продаст Безерру за небольшие средства. Это игрок, показывающий, что стоит однозначно более 1 млн евро.
Его игровые качества – впечатляющие, потому что это сочетание скорости, резкости, взрываемости с хорошим качеством работы с мячом на скорости и, что гораздо важнее, отличная работоспособность. Вот именно работоспособность Безерры, его умение слышать и понимать требования тренерского штаба, его усердие в работе без мяча и при этом сохранение нацеленности на остроту, на атаку, на гол – именно это выделяет этого бразильского малыша в нашем чемпионате”.
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“Чудака за тарелку супа купили, играет за тарелку супа. Кстати, может, в этом и есть его преимущество, что он не сытый жирный кот, в отличие от того же Педринью в "Шахтере". Вот одна позиция футболистов: там – 18 млн и колоссальная зарплата, здесь – диаметрально противоположная история. Согласитесь, поразительная разница на футбольном поле в желании и самоотдаче, когда одному насыпали, а другой все еще мечтает, чтобы ему насыпали. Потому что Безерра все еще хочет чего-то добиться в футболе, показать себя, подписать действительно хороший контракт и заработать хорошие деньги”, – сказал комментатор.
В текущем сезоне бразилец оформил 6 результативных действий в 12 турах.
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