Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают

Журналист Виктор Вацко высказался по поводу перспективы "Динамо" приобрести вингера "Александрии" Безерру.

"Динамо" нужно немедленно забирать Безерру за небольшие деньги? Во-первых, я считаю, что в "Александрии" не клоуны работают и я очень сомневаюсь, что "Александрия" продаст Безерру за небольшие средства. Это игрок, показывающий, что стоит однозначно более 1 млн евро.

Его игровые качества – впечатляющие, потому что это сочетание скорости, резкости, взрываемости с хорошим качеством работы с мячом на скорости и, что гораздо важнее, отличная работоспособность. Вот именно работоспособность Безерры, его умение слышать и понимать требования тренерского штаба, его усердие в работе без мяча и при этом сохранение нацеленности на остроту, на атаку, на гол – именно это выделяет этого бразильского малыша в нашем чемпионате”.