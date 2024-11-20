Ванат близок к возвращению после травмы

Форвард " Динамо " Владислав Ванат близок к восстановлению после травмы.

Как известно, футболист вызывался в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций, но из-за повреждения так и не сыграл ни в одном поединке.

Впрочем, как сообщает ТаТоТаке, Владиславу "не хватило буквально одного дня", чтобы восстановиться к матчу с Албанией (2:1).

Таким образом, можно предположить, что Ванат будет готов к ближайшему матчу киевлян с "Черноморцем" в рамках УПЛ.

Напомним, что Владислав в текущем сезоне сыграл за киевлян 21 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.