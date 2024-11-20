  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Ванат близок к возвращению после травмы
В тренде

Ванат близок к возвращению после травмы

Трансферы
Обновлено

Форвард, вероятно, будет готов к матчу с Черноморцем

Ванат близок к возвращению после травмы

Фото: УАФ

Новина українською

Форвард "Динамо" Владислав Ванат близок к восстановлению после травмы.

Как известно, футболист вызывался в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций, но из-за повреждения так и не сыграл ни в одном поединке.

Впрочем, как сообщает ТаТоТаке, Владиславу "не хватило буквально одного дня", чтобы восстановиться к матчу с Албанией (2:1).

Таким образом, можно предположить, что Ванат будет готов к ближайшему матчу киевлян с "Черноморцем" в рамках УПЛ.

Напомним, что Владислав в текущем сезоне сыграл за киевлян 21 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
yellow-arrow
Вацко: Ненормально, что Динамо столько лет не может найти готового и опытного центрального защитника
yellow-arrow
Цыганык: Жирона была готова заплатить за Пихаленка около 5 млн евро
Динамо (Киев) Владислав Ванат
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
tekutiev (донецк,Украина)
20.11.2024 в 23:26
"выздоровел"?откосил от игр сборной,отдохнул и может играть за своё .....динамо.всё ради первого места?за сборную пусть играют другие,а дырявых "звёзд" надо беречь.кровь из носа нужна победа в чемпионате.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
tekutiev (донецк,Украина)
20.11.2024 в 23:26
"выздоровел"?откосил от игр сборной,отдохнул и может играть за своё .....динамо.всё ради первого места?за сборную пусть играют другие,а дырявых "звёзд" надо беречь.кровь из носа нужна победа в чемпионате.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости