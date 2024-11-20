Ванат близок к возвращению после травмы
Форвард, вероятно, будет готов к матчу с Черноморцем
Фото: УАФ
Форвард "
Как известно, футболист вызывался в сборную Украины на ноябрьские матчи Лиги наций, но из-за повреждения так и не сыграл ни в одном поединке.
Впрочем, как сообщает ТаТоТаке, Владиславу "не хватило буквально одного дня", чтобы восстановиться к матчу с Албанией (2:1).
Таким образом, можно предположить, что Ванат будет готов к ближайшему матчу киевлян с "Черноморцем" в рамках УПЛ.
Напомним, что Владислав в текущем сезоне сыграл за киевлян 21 матч, в которых забил 9 голов и отдал 3 ассиста.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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tekutiev (донецк,Украина)
20.11.2024 в 23:26
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