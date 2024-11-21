Журналист: Есть интерес к Калюжному со стороны нескольких украинских клубов

Владимир Зверов прокомментировал трансферные слухи о полузащитнике "Александрии" и сборной Украины Иване Калюжном.

"Есть интерес к Калюжному со стороны нескольких украинских клубов. Слышал за "Карпаты", слышал за ЛНЗ. Были какие-то разговоры о "Шахтере", но я не могу относительно "Шахтера" эту историю подтвердить".

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“Снова же, сейчас мы смотрим, что Калюжный – это футбол, который дает много заметной работы в чемпионате Украины, но на европейском уровне ему нужно добавить в скорости. "Шахтер" же мы воспринимаем как команду европейского уровня", – сказал Зверов.

В текущем сезоне Иван провел 12 матчей в УПЛ и 4 встречи в Лиге наций.