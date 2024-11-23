Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн

Журналист Виктор Вацко поделился мнением о сорванном трансфере Николая Матвиенко в клуб АПЛ.

"Шахтер допустил очень серьезную ошибку, не продав Матвиенко в "Брайтон" за 20 млн. Я считаю, что дончане ударили по карьере Николая, не отпустив его в АПЛ".

“Учитывая финансовые аппетиты “горняков”, я бы на месте Матвиенко о топ-чемпионате уже не мечтал. Максимум Саудовская Аравия, там могут достаточно заплатить”, – сказал журналист в эфире ютуб-канала “Вацко Live”.

Напомним, что зимой 2023 года сообщалось, что "Брайтон" близок к тому, чтобы подписать защитника "Шахтера". Трансфер так и не состоялся.