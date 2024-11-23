Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн
Комментатор считает, что защитник уже не перейдет в европейский чемпионат
Скріншот - Вацко Live
Журналист Виктор Вацко поделился мнением о сорванном трансфере Николая Матвиенко в клуб АПЛ.
"Шахтер допустил очень серьезную ошибку, не продав Матвиенко в "Брайтон" за 20 млн. Я считаю, что дончане ударили по карьере Николая, не отпустив его в АПЛ".
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“Учитывая финансовые аппетиты “горняков”, я бы на месте Матвиенко о топ-чемпионате уже не мечтал. Максимум Саудовская Аравия, там могут достаточно заплатить”, – сказал журналист в эфире ютуб-канала “Вацко Live”.
Напомним, что зимой 2023 года сообщалось, что "Брайтон" близок к тому, чтобы подписать защитника "Шахтера". Трансфер так и не состоялся.
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Источник:Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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