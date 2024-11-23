  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн
В тренде

Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн

Трансферы

Комментатор считает, что защитник уже не перейдет в европейский чемпионат

Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн

Скріншот - Вацко Live

Новина українською

Журналист Виктор Вацко поделился мнением о сорванном трансфере Николая Матвиенко в клуб АПЛ.

"Шахтер допустил очень серьезную ошибку, не продав Матвиенко в "Брайтон" за 20 млн. Я считаю, что дончане ударили по карьере Николая, не отпустив его в АПЛ".

Читайте такжеВацко: Матвиенко находится в шорт-листе Аякса

“Учитывая финансовые аппетиты “горняков”, я бы на месте Матвиенко о топ-чемпионате уже не мечтал. Максимум Саудовская Аравия, там могут достаточно заплатить”, – сказал журналист в эфире ютуб-канала “Вацко Live”.

Напомним, что зимой 2023 года сообщалось, что "Брайтон" близок к тому, чтобы подписать защитника "Шахтера". Трансфер так и не состоялся.

По теме
yellow-arrow
Журналист: Есть интерес к Калюжному со стороны нескольких украинских клубов
yellow-arrow
Ванат близок к возвращению после травмы
yellow-arrow
Вацко: Динамо нужно забирать Безерру за небольшие деньги? В Александрии не клоуны работают
Виктор Вацко Шахтер (Донецк) Николай Матвиенко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости