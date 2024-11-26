  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Трансферы
  4. Впервые в клубной карьере. Экс-нападающий Ливерпуля оформил хет-трик
В тренде

Впервые в клубной карьере. Экс-нападающий Ливерпуля оформил хет-трик

Трансферы

В 33 года

Впервые в клубной карьере. Экс-нападающий Ливерпуля оформил хет-трик

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-нападающий "Ливерпуля" оформил хет-трик впервые в клубной карьере.

Джердан Шакири, играющий за швейцарский "Базель", в субботу 23 ноября забил три мяча в ворота "Серветта".

Швейцарский нападающий открыл счёт на 40-й минуте и вывел "Базель" вперёд. На 90+1 минуте Шакири реализовал пенальти и спустя минуту забил ещё один гол.

Это первый хет-трик швейцарца в клубной карьере.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Шакири в 12-ти играх за "Базель" во всех турнирах отдал 6 голов и 7 голевых передач.

Швейцарский нападающий играл за "Ливерпуль" с 2018 – 2021 год. За английский клуб Шакири забил 8 голов и отдал 9 голевых передач в 63-х играх.

По теме
yellow-arrow
Лидер Милана рассказал о переезде в Германию в подростковом возрасте
yellow-arrow
Олимпиакос повесил ценник на Яремчука. Клуб хочет продать украинца
yellow-arrow
Вацко: Шахтер допустил ошибку, не продав Матвиенко в Брайтон за 20 млн
Джердан Шакири
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Basel FC
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
5 000 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости