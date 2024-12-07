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Колос нашел легионера, который может стать первым зимним трансфером команды

Трансферы
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Ковалевка работает над усилением

Колос нашел легионера, который может стать первым зимним трансфером команды

Фото - 7dnisport.bg

Новина українською

Селекционеры "хлеборобов" анализируют балканский регион в контексте потенциальных новичков. Одного из возможных новобранцев Ковалевка нашла в Албании. Это атакующий полузащитник лидера местного чемпионата "Партизани" Ариналдо Ррапай.

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В Албании сообщают, что представитель УПЛ готов выложить за футболиста 600 тысяч евро, а "Партизани" хотел бы договориться о 20% от следующего трансфера Ррапая. Источник добавляет, что это может быть не единственный трансфер из Балкан.

Игрок присоединился к "Партизани" летом 2021 года за 50 тысяч евро из "Скендербеу". С тех пор он сыграл 139 поединков во всех соревнованиях, в том числе 17 – в еврокубках (22 гола).

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Колос (Ковалевка) Партизани (Албания)
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Источник:
Зоря Лондонск
Опубликовал: Александр Симченко
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