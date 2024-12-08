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Появилась информация о новом раунде переговоров по Крупскому

Трансферы

В этот раз отмечается значительный прогресс

Появилась информация о новом раунде переговоров по Крупскому

Фото: Instagram

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Источник утверждает, что "Ворскла" и "Нью-Ингленд Революшн" все же достигли договоренности о трансфере 20-летнего правого защитника. Согласно инсайдерской информации, американский клуб сейчас ведет переговоры с футболистом по личным условиям сотрудничества.

Читайте такжеПереход защитника Ворсклы в клуб МЛС находится на грани срыва

Илья дебютировал в составе полтавчан еще в сезоне 2020/21. С тех пор он провел 52 встречи во всех соревнованиях (8 желтых карточек, 1 удаление).

"Нью-Ингленд Революшн" завершил регулярную кампанию МЛС на 14-й позиции Восточной конференции, пропустив больше всего (74) и потерпев 21 поражение (также первый показатель в дивизионе).

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Ворскла (Полтава) Нью-Инглэнд Революшн (США) Илья Крупский
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Источник:
Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
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