Появилась информация о новом раунде переговоров по Крупскому
В этот раз отмечается значительный прогресс
Фото: Instagram
Источник утверждает, что "Ворскла" и "Нью-Ингленд Революшн" все же достигли договоренности о трансфере 20-летнего правого защитника. Согласно инсайдерской информации, американский клуб сейчас ведет переговоры с футболистом по личным условиям сотрудничества.
Илья дебютировал в составе полтавчан еще в сезоне 2020/21. С тех пор он провел 52 встречи во всех соревнованиях (8 желтых карточек, 1 удаление).
"Нью-Ингленд Революшн" завершил регулярную кампанию МЛС на 14-й позиции Восточной конференции, пропустив больше всего (74) и потерпев 21 поражение (также первый показатель в дивизионе).
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Источник:Zorya Londonsk
Опубликовал: Александр Симченко
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